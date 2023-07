Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: accord avec Blackstone autour du groupe Premium information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Eurazeo a conclu avec le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone un accord de financement visant à soutenir la croissance du groupe Premium, un courtier en produits d'épargne et retraite dont il est l'actionnaire majoritaire.



L'accord signé avec l'équipe de management de Premium et Montefiore Investment prévoit que les fonds gérés par Blackstone apportent 400 millions d'euros de financement en fonds propres et quasi- fonds-propres.



D'après Eurazeo, cet investissement vise à fournir à Premium la flexibilité et les moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance.



L'opération valoriserait la société 1,15 milliard d'euros, dont environ 185 millions d'euros de produits de cession à percevoir à la date de réalisation de la transaction, dont environ 65 millions pour Eurazeo.



A noter que la banque d'affaires britannique Barings a par ailleurs renouvelé son soutien à Premium, via la mise en place d'un nouveau financement de 300 millions d'euros.



Eurazeo, qui était entré au capital de Premium en 2021, conserverait le contrôle de la société, réaffirmant ainsi sa 'confiance pour les années à venir'.





