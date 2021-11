Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : a renouvelé le mandat de Virginie Morgon information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo, réuni le 29 novembre 2021, a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Mme Virginie Morgon comme Présidente du Directoire de la Société pour une durée de 4 ans à compter de mars 2022. Virginie Morgon proposera au Comité RSG lors de sa réunion du 7 mars 2022, une composition complète du Directoire pour le prochain mandat. ' Cette nomination témoigne de la réussite du plan stratégique conduit par Virginie Morgon et mis en oeuvre avec ses équipes à la tête d'Eurazeo depuis début 2018 '. ' Le Groupe a fortement accéléré son développement devenant, avec 27MdsE d'actifs sous gestion déployés dans trois classes d'actifs (private equity, dette privée, actifs réels), un des acteurs leader européen du private equity ' indique la direction.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -1.50%