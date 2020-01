Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : a renouvelé avec succès sa ligne de crédit Cercle Finance • 09/01/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Eurazeo a renouvelé avec succès sa ligne de crédit auprès d'un consortium de 13 banques. Le succès de l'augmentation de 50% de la taille de sa ligne (montant passant à 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard précédemment) est un avantage supplémentaire dans l'ambition d'Eurazeo. ' Ce renouvellement permet également, d'avoir une visibilité sur les 5 prochaines années, avec deux options d'extension d'un an soumises à l'approbation des prêteurs, soit 7 ans au total ' indique la direction.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%