Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : a mis en place un comité ad hoc indépendant Cercle Finance • 02/12/2019 à 08:15









(CercleFinance.com) - Eurazeo a confirmé le 14 novembre dernier conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation dans Europcar Mobility Group pouvant éventuellement conduire à la cession de tout ou partie de sa participation. 'Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Europcar Mobility Group, attentifs à l'intérêt social et aux bonnes pratiques de gouvernance, sont assistés par leurs conseils financiers et juridiques respectifs et le Conseil de surveillance a mis en place un comité ad hoc indépendant' indique la direction.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.16%