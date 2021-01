Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : a levé 2,8 MdsE sur l'ensemble de l'année 2020 Cercle Finance • 22/01/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir levé 2,8 milliards d'euros auprès d'investisseurs partenaires sur l'ensemble de l'année 2020, en augmentation de +18% par rapport à 2019. Les fonds levés par Eurazeo seront intégralement investis dans l'économie réelle au service du développement des entreprises, PME, ETI, Tech. ' La confiance renouvelée ou nouvelle de grands investisseurs internationaux américains, européens et asiatiques illustre le succès de la stratégie d'expansion globale d'Eurazeo, aujourd'hui présent dans 10 pays ' indique le groupe.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.95%