Eurazeo a conclu un accord pour la cession de sa participation de 47 % dans Reden Solar

(AOF) - Eurazeo a conclu un accord avec Macquarie Asset Management, leader d’un consortium comprenant British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG, pour la cession de sa participation de 47 % dans Reden Solar, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque sur la base d’une Valeur d’Entreprise de 2,5 milliards d’euros.

Reden Solar est présent dans huit pays, avec une capacité opérationnelle de plus de 750MW et un pipeline de développement significatif.

Cette opération générerait pour Eurazeo un produit de cession de 632 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,3 et un taux de rendement interne (TRI) de l'ordre de 42%.

" Depuis l'acquisition de Reden Solar en 2017, l'équipe Real Assets d'Eurazeo a travaillé conjointement avec son co-investisseur InfraVia pour accompagner le développement du groupe, en s'appuyant sur sa longue expérience dans ce secteur et sur son expertise en termes de structuration, de gestion et de développement de plateforme par la combinaison de croissance organique et de croissance externe ", a expliqué Eurazeo.

Aux côtés de l'équipe de management de Reden Solar ayant mené ce développement, Eurazeo et Infravia ont permis au groupe de multiplier sa capacité d'exploitation par 8 et son Ebitda par plus de 4 sur les 5 dernières années.

Reden Solar a également étendu sa présence à travers l'Europe du Sud, renforçant ainsi ses positions sur le marché.

La réalisation de cette opération reste soumise à l'accord des autorités de régulation et de la concurrence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement mondiale créée en 2001 ;

- 21,8 Mds d’actifs diversifiés dans un portefeuille de plus de 450 entreprises dont 15 Mds pour compte de tiers : 73 % dans le private equity, 21 % dans la dette privée, 14 % dans les mandats et 6 % dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires : 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE / 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds / 2 enjeux complémentaires de croissance pérenne : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Private equity décliné avec Eurazeo Capital :(entreprises valorisées plus de 200 M€), PME (50 à 200 M€), EuroBrands (marques à potentiel international, Eurazeo Growth (entreprises technologiques au modèle d’affaires éprouvé), China Acceleration, Venture (capital-innovation axé sur le digital), Private Debt (PME et ETI européennes… ;

- Capital structuré entre JC Decaux holding (17,91 %), la famille Michel David-Weill (16,71 %) et la famille Richardson (3,55 %), Michel David-Weill présidant le conseil de surveillance de 15 membres et Virginie Morgon le directoire ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec 5,1 Mds€ de capitaux propres à fin juin 2021 et 1,1 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Stratégie de croissance à moyen terme : doublement des actifs sous gestion, à partir de 4 axes de croissance pérennes hausse de la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents , investissements dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles du Groupe, surveiller et analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ visant le zéro émission nette en 2040 à partir de 3 engagements : positionnement sur l’économie bas carbone, intégration du coût du carbone dans la mesure de performance du cycle d’investissement, intégration de la variable carbone dans tout le cycle d’investissement / 80 % des fonds actifs avec une politique d’investissement RSE / 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone;

- Rotation du portefeuille : 2,4 Md€ de cessions et 4,1 Mds€ d’investissements à fin septembre 2021;

- Equilibre du portefeuille, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées étant limitée à 4 %.

Défis

- Valorisation liée aux marchés financiers et mesurée par l'actif net réévalué (99,1 € à fin juin 2021, niveau historique), à comparer au cours de Bourse ;

- Renforcement des positions dans la tech (1 er investisseur en France et Europe) et dans l’activité « brands » de déploiement de marques fortes; doublement des levées de fonds ;

- A fin septembre 2021, croissance de 44 % des actifs sous gestion, portée par les levées de fonds ;

- Anticipations 2022 : dynamisme des levées de fonds, accélération des cessions d’actifs, croissance des actifs sous gestion :

- Dividende 2020, de 1,5 €, et programme de rachats d’actions.