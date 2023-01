Eurazeo a atteint son objectif de levée de fonds en 2022

En Private Equity, environ 1,6 milliard d'euros ont été levés et la stratégie de Dette Privée a collecté 1 milliard d'euros.

La collecte auprès de cette catégorie d'investisseurs représente plus de 800 millions d'euros en 2022, soit un quart du total des levées sur l'année, un montant en hausse de 46% par rapport à 2021.

(AOF) - Eurazeo a levé 3,1 milliards d’euros en 2022 auprès d’investisseurs tiers, en ligne avec l’anticipation annoncée de 3 milliards d’euros. « Le programme de levées 2022 était principalement composé de fonds poursuivant les collectes initiées avec succès en 2021, notamment dans les stratégies Small-mid buyout, Venture et Private Debt », a précise la société d’investissement. Eurazeo a renforcé le développement de solutions d'investissement dédiées aux investisseurs particuliers, venant ainsi couvrir l'ensemble de ses stratégies d'investissement.

