Eurazeo : 340 ME d'engagements pour sa stratégie Growth

(CercleFinance.com) - Eurazeo a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs internationaux qui lui fournira 340 ME pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Les investisseurs s'engagent dans un fonds qui acquerra 32% d'actifs d'Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d'Eurazeo. ' Eurazeo reste pleinement engagé dans l'accompagnement de ces sociétés, conservant 68% de sa participation initiale et en gardera le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds ' indique la direction. Eurazeo recevra au titre de cette opération des liquidités à hauteur de 215 ME. 'Les investisseurs comprennent des institutionnels de premier ordre d'Europe et d'Amérique du Nord qui, ensemble, gèrent plus de 500MdsE d'actifs'.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.76%