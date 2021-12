Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : 0,3 million de titres rachetés à Tikehau information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la sortie de Tikehau de son capital, Eurazeo indique avoir racheté le 1er décembre environ 0,3 million de ses titres, soit environ 0,4% du capital, au prix unitaire de 72,50 euros, dans le cadre d'un Accelerated BookBuilding qui portait sur 1,7 million de titres. Cette opération, d'un montant de 24 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre de sa politique de rachat d'actions. Relutive pour ses actionnaires, elle a été effectuée à un cours présentant une décote supérieure à 25% par rapport à l'ANR au 30 juin 2021.

