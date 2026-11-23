Les actions américaines ont rebondi en force lundi, le retour spectaculaire de Jensen Huang chez Nvidia ayant déclenché une forte hausse des valeurs technologiques et des entreprises spécialisées dans l’IA — l’action Nvidia a ainsi progressé de plus de 30%. Cette euphorie a propulsé le dollar à son plus haut niveau depuis mars de l’année dernière, mais les obligations sont restées beaucoup plus discrètes, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans n’augmentant que d’un seul point de base.

Dans ma chronique d’aujourd’hui, j’ai fait valoir que l’effondrement du marché de l’IA remettrait non seulement en question le bien-fondé des hausses de taux de la Fed, mais pourrait même remettre les baisses de taux à l’ordre du jour. Ce scénario semble désormais moins probable, du moins à court terme, compte tenu des événements extraordinaires survenus chez Nvidia. Mais si cette journée nous a appris quelque chose, c’est qu’on ne peut rien exclure ni rien garantir de nos jours.

À lire aujourd’hui

Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression de Trump et des investisseurs

Selon certaines sources, Trump considérait Jensen Huang, de Nvidia, comme le défenseur des modèles d’IA à poids ouvert

Les législateurs américains critiquent la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général

La remontée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran masque une pénurie tenace de diesel: Bousso

CrowdStrike rachète Zscaler pour 44 milliards de dollars alors que les cybermenaces se multiplient

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui ACTIONS : Japon -5%, Corée du Sud -3%. Europe +2%, Royaume-Uni +1%. Nasdaq +6,5%, Dow +3%, S&P 500 +4,7%, mettant fin à la plus longue série de baisses depuis avril 2024. SECTEURS/ACTIONS : Neuf secteurs de l’indice S&P 500 sont en hausse, deux en baisse. Technologie +9%, services de communication +5%. Nvidia +31%, Dell +20%, Micron Technology +18%, les « néoclouds » CoreWeave +22%, Nebius +20%. Anthropic -1,4%, CrowdStrike -9%. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar s'apprécie de 0,5% pour atteindre son plus haut niveau depuis mars de l'année dernière. Le real brésilien passe sous la barre des 6,00 pour 1 $ et affiche désormais une baisse de 17% depuis le second tour de l'élection présidentielle il y a un mois. OBLIGATIONS : Les rendements américains ont augmenté de 7 points de base sur les échéances courtes, ce qui a entraîné un aplatissement baissier de la courbe. Selon Vanda Macro Intelligence, l’adjudication des obligations américaines à 2 ans a suscité une forte demande de la part des enchérisseurs directs, mais une demande modérée de la part des enchérisseurs indirects. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le pétrole s'effondre de 3 à 4% pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois. L'or progresse de 3% à 3 640 $ l'once.



Thèmes d’actualité du jour:

Jensen en feu

Par où commencer? Le lundi 23 novembre 2026 restera dans les annales comme l’un des jours les plus extraordinaires de l’histoire des marchés américains. Seulement 11 jours après avoir démissionné de son poste de directeur général du fabricant de puces Nvidia, au milieu d’un scandale, Jensen Huang est revenu aux commandes de l’entreprise qu’il a cofondée il y a 33 ans. Ce revirement étonnant fait suite à une chute de 23% du cours de l’action Nvidia la semaine dernière, qui a fait perdre à l’entreprise la moitié de sa valeur — environ 2 800 milliards de dollars — depuis le pic atteint le 6 octobre. Il fait également suite à une intervention directe et personnelle du président Donald Trump.

La hausse de 31% enregistrée lundi par Nvidia a contribué à faire progresser le Nasdaq de 6%, le S&P 500 de 5% et l’indice des semi-conducteurs de 12%. On ne voit pas souvent de rebonds de soulagement d’une telle ampleur. Mais une fois la poussière retombée après la séance de lundi, des questions majeures subsistent concernant Huang et Nvidia. Tous deux font toujours l’objet de diverses enquêtes, et malgré les assurances de Trump, les législateurs américains chercheront presque certainement à obtenir des réponses sur d’éventuelles atteintes à la sécurité nationale. Ce feuilleton va durer un certain temps, et compte tenu du revirement de situation survenu lundi, il est impossible de prédire comment il va se dérouler.

The Huang boomerang effect

Bonjour, bonne affaire

Lundi, le dollar a atteint son plus haut niveau face à un panier de devises majeures depuis mars de l’année dernière, porté par la flambée boursière « d’appétit pour le risque » alors que Wall Street saluait le retour du directeur général de Nvidia, Huang. Sa hausse de 0,5% a été solide. Rien de remarquable à cela, si ce n’est que le dollar avait également atteint des sommets similaires en raison de la demande de « valeur refuge » après la démission de Huang au début du mois.

Il semble que le dollar se trouve dans une situation idéale: il est recherché lorsque la volatilité des marchés oblige les investisseurs à vendre des actifs risqués pour se procurer des liquidités, et lorsque les investisseurs étrangers souhaitent profiter de la flambée des cours boursiers. Si ce rebond boursier se poursuit, le dollar bénéficiera probablement aussi du soutien d’un regain de fermeté autour des perspectives de la Fed. À court terme, au moins, c’est une situation gagnant-gagnant-gagnant. Presque trop beau pour être vrai.

Jensen et les couvertures

L’euphorie initiale des marchés boursiers suite au retour de Huang chez Nvidia lundi aura sans doute suscité d’énormes soupirs de soulagement chez de nombreux investisseurs à travers le monde. Et chez les régulateurs. La fin morose de la semaine dernière a incité les autorités chinoises, taïwanaises et sud-coréennes à prendre des mesures pendant le week-end et tôt lundi matin pour soutenir des marchés en chute libre. Ces mesures comprenaient un durcissement des règles relatives à la vente à découvert, un assouplissement des exigences en matière de financement sur marge et la préparation du déblocage immédiat de fonds de stabilisation d’urgence.

L’énorme rebond enregistré lundi à Wall Street et celui attendu mardi en Asie ont relégué ces mesures au second plan. Mais cela rappelle à quel point le moral des investisseurs était devenu fragile, et à quel point ces marchés — et ces économies — sont vulnérables au ralentissement du secteur de l’IA. Il n’y a pas lieu de baisser la garde.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

PMI japonais (novembre, estimation préliminaire)

Allemagne: indice Ifo des affaires (novembre)

Le Trésor américain vend 70 milliards de dollars de bons à 5 ans lors d’une adjudication

Discours de Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada

Les derniers rebondissements dans l'affaire Nvidia

Vous souhaitez recevoir « Trading Day » dans votre boîte mail tous les matins en semaine? Inscrivez-vous à ma newsletter ici . Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.