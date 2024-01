Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eultelsat : mini-krach de -19% à 3,41E, les 3E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Eultelsat subit un mini-krach de -19% à 3,41E après un double 'warning' sur ses objectifs financiers (marges et EBITDA).

Outre un énorme 'gap' de rupture sous 4E, Eutelsat, le titre pulvérise son plancher historique des 3,72E du 13/12 et 25/11... par une marge de 10%.

Après une récente oscillation entre 3,72 et 4,49E, cette cassure est catastrophique et induit un potentiel de glissade vers 3,00/2,95E





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -15.78%