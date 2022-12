Etude Talent.com : hausse des salaires à l'embauche

(AOF) - Talent.com a analysé les salaires affichés dans les annonces diffusées depuis le début de l'année. Objectif : connaître l'évolution des salaires proposés par les recruteurs pour chaque secteur, afin de voir s'ils suivaient la situation économique et sociale en France. Face à l'emballement de l'inflation et aux difficultés de recrutement, les entreprises proposent-elles vraiment des augmentations de salaire à l'embauche ? C'est ce qu'a voulu savoir le spécialiste du marché de l'emploi et du recrutement..

Mais alors que la majorité des actifs (95%) juge essentiel ou important le fait de connaître le salaire d'un emploi avant de postuler, seules 17% des offres d'emploi en France affichent la rémunération.

Pour cette étude, Talent.com a retenu 203 000 offres comportant une information sur le niveau de salaire proposé.

Tous secteurs confondus, les offres d'emploi publiées sur Talent.com affichaient des salaires à l'embauche en augmentation de 5,77%, entre ceux proposés début janvier par rapport à fin octobre. Une hausse relativement similaire à l'inflation de 5,07% enregistrée en moyenne en France puis le début de l'année par l'Insee.

Toutefois des grandes disparités existent entre les différents secteurs de l'économie.

Le secteur de la Finance arrive en tête de ceux qui proposent des les plus fortes augmentations de salaire affichées à l'embauche en 2022 : +16,36% depuis le début de l'année, tous métiers confondus. Suivi de près par le secteur de l'Industrie et de la Production : +13,44%.

A cause de la pénurie de main-d'œuvre, le secteur de la Construction/BTP offre lui aussi des hausses conséquentes de salaire : +9,01% en moyenne sur l'ensemble des postes.

Les entreprises des secteurs de la Tech et du Transport-Logistique ont elles aussi ajusté les salaires à la hausse en proposant respectivement +5,88% et +4,02% en moyenne sur les offres publiées entre début janvier et fin octobre 2022.

Alors que l'Hôtellerie-Restauration rencontre toujours de grandes difficultés à recruter de la main d'œuvre, les entreprises du secteur ont proposé des salaires stables sur les neufs premiers mois de l'année mais en baisse de 13,32% entre janvier et fin octobre.