Etude FBF-IFOP 2023 : l'opinion des Français sur leur banque

(AOF) - La Fédération bancaire française (FBF) et l’institut français d’opinion publique (IFOP) ont dévoilé les résultats de leur quatrième étude « Les Français, leur banque, leurs attentes ». Menée auprès de plus de 4 000 Français, celle-ci dresse notamment le portrait du client bancaire Français, montre sa vision de la banque en France et l’utilisation qu’il en fait, notamment suite aux innovations et/ou à la crise COVID.

Lorsqu'ils sont interrogés sur l'image qu'ils ont de la banque, les Français soulignent le lien étroit entre proximité et satisfaction : 89% d'entre eux ont une bonne image de leur agence, 88% une bonne image de leur banque, et 86% de leur conseiller, parmi les principales enseignements de cette étude.

En outre, la participation des banques à la vie quotidienne et locale est d'ailleurs reconnue et considérée comme centrale, puisque pour 88% des répondants – une part stable par rapport à l'an dernier – les banques font partie du quotidien des Français.

La FBF note que 96% des Français consultent le site internet ou utilisent l'application de leur banque, principalement pour suivre l'évolution des comptes, contrôler le budget / les dépenses, gérer les transactions. Ils sont aujourd'hui 74% à avoir téléchargé au moins une application bancaire, soit une augmentation de 19 points depuis 2018. La crise sanitaire a d'ailleurs encouragé 36% des Français à consulter le site internet / l'application de leur banque plus fréquemment qu'avant.

Plus de 8 Français sur 10 reconnaissent le caractère innovant des banques et estiment que cela va dans le bon sens. Le paiement sans contact avec la carte bancaire est ainsi une pratique largement connue des Français (94%), en laquelle ils ont confiance (74%).

L'image de l'industrie bancaire française se consolide encore sur les actions menées pendant cette crise sanitaire et sur sa capacité de résilience. Ainsi 81% des Français considèrent que les banques financent les entreprises françaises, 78% qu'elles sont un atout pour l'économie du pays, 77% qu'elles sont performantes.

Ils sont d'ailleurs 82% à déclarer que le secteur bancaire est stratégique, le plaçant en troisième position derrière l'alimentation et l'énergie, à égalité avec l'agriculture, le tourisme et l'industrie pharmaceutique.