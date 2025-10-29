Etsy nomme une initiée, Kruti Goyal, au poste de directrice générale et affiche des résultats trimestriels en baisse

(Ajout de détails sur le changement de directeur général et les résultats partout dans le texte)

Etsy ETSY.N a nommé l'initiée Kruti Goyal au poste de directrice générale mercredi, en remplacement de Josh Silverman, et a annoncé desventes de base plus faibles que prévu, pénalisées par un ralentissement de la demande.

Les actions ont baissé de 5 % dans les échanges avant bourse.

Kruti Goyal, qui est actuellement présidente et directrice de la croissance de la société, remplacera Josh Silverman le 1er

janvier .

Josh Silverman a passé plus de huit ans chez Etsy. Il assurera la transition vers le rôle de président exécutif jusqu'à son départ à la fin du mois de décembre. Le président actuel, Fred Wilson, quittera également ses fonctions.

La concurrence acharnée dans le secteur du commerce électronique et les budgets serrés des consommateurs ont entamé les ventes d'Etsy, qui doit faire face aux incertitudes découlant des politiques tarifaires en constante évolution de l'administration Trump.

Pour le troisième trimestre, Etsy a affiché un GMS - un indicateur clé pour mesurer les ventes - de 2,72 milliards de dollars, contre 2,92 milliards de dollars l'année dernière et une estimation du marché de 2,76 milliards de dollars.