Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etsy : en baisse, un broker commence à 'Conserver' Cercle Finance • 06/02/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Le titre Etsy recule de -0,5% ce jeudi, alors que l'analyste Jefferies annonce initier sa couverture avec une recommandation 'Conserver'. 'Nous pensons qu'une exécution cohérente et un historique de hausse ont conduit à des attentes trop optimistes (...). Nos estimations représentent une baisse d'environ 2% / 5% par rapport au chiffre d'affaires / EBITDA en consensus pour 2020, ce qui entraîne un risque pour les résultats du quatrième trimestre', explique le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 46 dollars.

Valeurs associées ETSY NASDAQ -0.10%