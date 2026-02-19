 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etsy bondit après la vente de Depop à EBay
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi d'environ 20 % à 53 $ avant la mise sur le marché

** Mercredi, l'entreprise a vendu sa plateforme de revente de mode axée sur la génération Z, Depop, à EBay EBAY.O pour environ 1,2 milliard de dollars

** Etsy prévoit que les ventes brutes de marchandises (GMS) pour 2026 augmenteront légèrement, et s'attend à une augmentation d'une année sur l'autre pour chaque trimestre

** Cependant, elle s'attend à ce que les ventes brutes de marchandises du premier trimestre se situent entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars il y a un an

** Etsy a enregistré un chiffre d'affaires de 881,6 millions de dollars au 4ème trimestre, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente

** Etsy a rapporté un EBITDA ajusté de 222,5 millions de dollars au 4ème trimestre par rapport aux estimations de 213,45 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ETSY en hausse de ~5% en 2025

Valeurs associées

EBAY
86,0550 USD NASDAQ +4,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank