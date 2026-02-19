Etsy bondit après la vente de Depop à EBay

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi d'environ 20 % à 53 $ avant la mise sur le marché

** Mercredi, l'entreprise a vendu sa plateforme de revente de mode axée sur la génération Z, Depop, à EBay EBAY.O pour environ 1,2 milliard de dollars

** Etsy prévoit que les ventes brutes de marchandises (GMS) pour 2026 augmenteront légèrement, et s'attend à une augmentation d'une année sur l'autre pour chaque trimestre

** Cependant, elle s'attend à ce que les ventes brutes de marchandises du premier trimestre se situent entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars il y a un an

** Etsy a enregistré un chiffre d'affaires de 881,6 millions de dollars au 4ème trimestre, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente

** Etsy a rapporté un EBITDA ajusté de 222,5 millions de dollars au 4ème trimestre par rapport aux estimations de 213,45 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ETSY en hausse de ~5% en 2025