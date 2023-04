Etiquettes électroniques: SES Imagotag signe un contrat avec Walmart et s'envole en bourse

L'entreprise française SES Imagotag, productrice d'étiquettes électroniques pour les commerces, a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord avec le géant américain de la grande distribution Walmart et s'est envolé de 40% à la Bourse de Paris jeudi matin.

Le "pionnier de l'étiquetage électronique en magasin", s'est engagé à équiper plusieurs centaines de magasins aux États-Unis dans un contrat qui "s'étendra sur plusieurs années", détaille le communiqué.

L'accord comprend "une première phase de 500 sites au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes numériques de rayon".

SES Imagotag met en avant sa volonté de développer un "commerce électronique local et à faible émission de carbone, au coeur du commerce hybride de demain".

Ce sera la première fois que l'entreprise déploiera sa "plateforme VUSION", des étiquettes numériques qui fonctionnent sans batterie, automatisées et "connectées en temps réel aux fournisseurs et aux consommateurs".

Présente dans plus de 60 pays, l'entreprise a déclaré jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 159 millions sur le premier trimestre, soit 32% de plus qu'il y a un an sur la même période.

Ses prises des commandes ont été chiffrées à 221 millions d'euros, soit +30% sur un an et l'entreprise française se dit "confiante sur la réalisation des objectifs annuels (800 millions d'euros et rentabilité en hausse)", contre 620 millions de chiffre d'affaires en 2022.

A la suite de ces annonces, le leader mondial de production d'étiquettes numériques dites "intelligentes", qui emploie environ 700 salariés, s'est envolé à la Bourse de Paris en prenant +40% à 156,80 euros dans un marché en légère hausse.

