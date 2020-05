Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etihad Airways s'envisage un avenir sans A380 ni A350 Reuters • 21/05/2020 à 17:50









DUBAI, 21 mai (Reuters) - La compagnie aérienne d'Abou Dhabi Etihad Airways se prépare à supprimer 1.200 postes, conséquence de son projet de remiser définitivement ses Airbus AIR.PA A380 et de ne jamais faire voler les A350 qu'elle a commandés, a-t-on appris de sources internes et de sources proches du secteur. Le réexamen de l'utilisation de sa flotte est la conséquence de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus dont il faudra, estime la direction d'Etihad, des années pour se remettre, rapportent deux sources. Etihad Airways n'est pas la seule compagnie aérienne à revoir l'emploi de sa flotte: Air France-KLM AIRF.PA a annoncé mercredi l'arrêt définitif et anticipé de l'exploitation de ses gros porteurs A380. Air France est propriétaire de cinq A380 et en loue quatre autres. Etihad comptait 20.530 salariés en août 2019; plusieurs centaines ont d'ores et déjà perdu leur emploi. (Aziz El Yaakoubi et Alexander Cornwell version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.25% AIRBUS Euronext Paris -0.73%