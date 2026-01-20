Ethos Technologies, soutenue par Sequoia et Accel, vise une valorisation de 1,3 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Ethos Technologies, soutenue par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 1,26 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, alors que la dynamique des introductions en bourse dans le secteur de l'assurance se prolonge jusqu'en 2026.

La société de technologie d'assurance-vie et certains de ses actionnaires actuels cherchent à obtenir jusqu'à 210,5 millions de dollars en vendant 10,5 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 18 et 20 dollars.

Les premières ventes d'actions de compagnies d'assurance ont atteint leur plus haut niveau depuis 20 ans à Wall Street en 2025, les investisseurs se tournant vers des sociétés à l'abri de la guerre commerciale du président américain Donald Trump.

Ethos vend 5,1 millions d'actions, tandis que des actionnaires tels que GV, la société de capital-risque d'Alphabet, et General Catalyst se séparent de 5,4 millions d'actions.

L'entreprise a déposé publiquement ses documents à la fin du mois de septembre, mais n'a pas procédé à l'introduction en bourse en 2025. L'année dernière, la plus longue fermeture du gouvernement américain a temporairement interrompu les activités de la Securities and Exchange Commission et a reporté plusieurs offres à 2026.

Fondée en 2016 par Peter Colis et Lingke Wang, Ethos travaille avec des assureurs à travers sa plateforme pour offrir une assurance-vie aux familles à travers les États-Unis.

La société a déclaré un bénéfice net de 46,6 millions de dollars sur des revenus de 277,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 39,3 millions de dollars sur des revenus de 188,4 millions de dollars un an plus tôt.

Ethos a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de financement 2021 auprès du conglomérat japonais SoftBank

9984.T à une valorisation de 2,7 milliards de dollars.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'offre. Ethos sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LIFE".