Ethos Technologies fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 19 dollars par action, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

La plateforme d'assurance Ethos Technologies a fixé le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis à 19 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Ethos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société de technologie d'assurance-vie et certains de ses investisseurs souhaitent lever jusqu'à 210,5 millions de dollars en vendant 10,5 millions d'actions dans le cadre d'une offre dont le prix se situe entre 18 et 20 dollars l'unité.

Ethos affirme que sa plateforme et son moteur de souscription transforment l'achat, la vente et la gestion des risques de l'assurance vie, aidant les clients à obtenir une couverture en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois.

Les actions de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "LIFE" jeudi.