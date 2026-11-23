Ethereum et Stellar désormais reliés par le fonds tokenisé USDY de 2,3 milliards de $ d’Ondo

Ethereum et Stellar désormais reliés par le fonds tokenisé USDY de 2,3 milliards de $ d’Ondo

Le plus grand fonds tokenisé de bons du Trésor américain continue son expansion. Ondo Finance (ONDO) a connecté son token USDY entre Stellar (XLM) et Ethereum (ETH) via le standard OFT de LayerZero (ZRO). Un pont natif qui facilite désormais la création et le rachat d’USDY côté Stellar, tout en préservant l’accès à la liquidité d’Ethereum.

Le fonds tokenisé USDY devient nativement cross-chain entre Stellar et Ethereum

Ondo Finance a annoncé ce 23 novembre 2026 une nouvelle étape dans la distribution du token de son principal fonds tokenisé. L’USDY, le plus important produit de tokenisation des bons du Trésor américain, avec plus de 2,3 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), peut désormais circuler entre les blockchains Stellar et Ethereum.

Assimilé à un stablecoin de rendement ( yield-bearing stablecoin ), l’USDY est un token accumulant les intérêts et dont la valeur s’apprécie progressivement au-dessus du dollar américain, porté par un rendement adossé aux bons du Trésor US (autour de 3,5 à 5 % selon les périodes récentes).

L’intégration annoncée ce jour repose sur le standard OFT ( Omnichain Fungible Token ) développé par le projet LayerZero. Désormais, les utilisateurs éligibles peuvent effectuer le mint (création) et le redeem (rachat) de l’USDY directement sur Stellar, tout en conservant un accès complet aux pools de liquidité disponibles sur Ethereum.

Ondo Finance décrit ce déploiement comme une extension de connectivité pour son actif, et non comme un simple pont ( bridge ) classique. L’objectif affiché est de fluidifier les mouvements de capitaux institutionnels vers les rendements tokenisés des bons du Trésor américain.

Le standard OFT de LayerZero fonctionne sans token wrappé

La particularité de cette intégration tient à la mécanique de l’OFT. Contrairement à un bridge traditionnel, qui crée une version wrappée du token sur la blockchain de destination, le standard de LayerZero maintient une offre unifiée et cohérente de l’actif sur tous les réseaux connectés.

Techniquement, le standard OFT de LayerZero repose sur un mécanisme de burn-and-mint . Lorsqu’un utilisateur transfère de l’USDY depuis Stellar vers Ethereum, le contrat OFT sur la blockchain source brûle (détruit) le montant concerné, puis un message cross-chain est relayé par le protocole LayerZero vers la blockchain de destination, où le contrat OFT crée ( mint ) la même quantité de tokens natifs dans le portefeuille du destinataire.

En pratique, cela signifie qu’un USDY transféré de Stellar vers Ethereum reste le même actif, adossé aux mêmes réserves, sans création d’un dérivé synthétique. Un détail technique qui a son importance pour un instrument financier régulé, où la nature juridique du token doit rester intacte quelle que soit la blockchain hôte.

Ondo accélère sa stratégie multi-chaînes

Cette annonce s’inscrit dans une séquence d’expansion soutenue pour Ondo Finance. Ces derniers mois, le projet a multiplié les partenariats et les déploiements, notamment avec le lancement de ses « Intelligent Portfolios » sur Solana , dont plusieurs s’appuient sur des stratégies du géant BlackRock. Les équipes d’Ondo Finance ont également connecté leurs actions tokenisées à l’écosystème de Near Protocol (NEAR) via Ondo Stocks . La connexion USDY entre Stellar et Ethereum s’ajoute à cette stratégie de maillage progressif des principales blockchains publiques.

Pour mesurer la domination d’USDY, il faut le replacer dans l’ensemble de son marché. Les bons du Trésor américain tokenisés totalisent environ 14,1 milliards de dollars répartis sur 123 actifs au 23 novembre 2026. Dans ce classement, l’USDY d’Ondo arrive en tête des produits individuels à plus de 2,3 milliards de dollars, soit près de 17 % du segment. Il devance le Circle USYC (2 milliards), la classe d’actions on-chain iBENJI de Franklin Templeton (1,7 milliard) et le BUIDL de BlackRock (1,55 milliard).

Pour Stellar, cette intégration renforce son positionnement comme infrastructure de choix pour la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Et pour Ethereum, elle confirme son rôle de centre névralgique incontournable pour la liquidité, même quand l’émission ou le rachat se déroulent ailleurs.

Sources : Ondo Finance sur X , Stellar sur X