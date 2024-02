ETFGI : nouveau record pour les encours des ETF en Europe

(AOF) - L’encours des ETF en Europe a atteint le niveau record 1830 milliards de dollars à fin janvier, selon les données de ETFGI, après avoir collecté 21,68 milliards de dollars sur le premier mois de l’année. Les ETF actions ont attiré 13,76 milliards de dollars d’argent frais contre 9,56 milliards de dollars, un an plus tôt. Les ETF ont collecté 8,07 milliards de dollars le mois dernier, soit un niveau plus faible qu’en janvier 2023 : 8,94 milliards de dollars.

Les ETF/ETP spécialisés dans les matières premières ont décollecté à hauteur de 859,18 millions de dollars contre un flux négatif de 361,87 millions de dollars, un an auparavant.