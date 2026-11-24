ETF : vous pensez miser sur 500 entreprises, vous pariez surtout sur dix

Connaissez-vous bien la composition de l'ETF S&P 500 ? (Crédits 123RF)

Peu chers, simples, accessibles : les fonds indiciels séduisent un nombre record de Français. Mais derrière la promesse de diversification se cache une réalité bien plus concentrée qu'il n'y paraît.

Il y a cinq ans, le mot « ETF » ne parlait qu'aux initiés. En 2025, plus de 1,1 million de Français ont acheté ou vendu au moins une part de ces fonds, contre 223.000 en 2020, selon l'Autorité des marchés financiers. Dans le monde, ils pèsent désormais plus de 24.000 milliards de dollars. Une révolution de l'épargne que décrypte une récente note du Cercle de l'Épargne, avec ses promesses … et un paradoxe.

Un ETF, comment ça marche ?

Le principe est d'une grande simplicité. Plutôt que de choisir des actions en espérant faire mieux que le marché, un fonds indiciel se contente de copier un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500 américain. Coté en Bourse, il s'achète et se vend comme une action. Et il s'invite de plus en plus dans l'assurance vie : en 2024, 55 % des contrats en proposaient au moins un.

Trois atouts qui font mouche

Premier argument : le prix. Les frais annuels moyens d'un ETF actions tournent autour de 0,23 %, contre 1,22 % pour un fonds actions géré activement. Sur le long terme, l'écart pèse lourd.

Deuxième atout : la diversification. En une seule opération, on investit dans des centaines, voire des milliers d'entreprises.

Enfin, la transparence : la composition des indices est publique. Encore faut-il la regarder de près.

Le paradoxe : 500 entreprises, mais surtout dix

Prenons le S&P 500, qui réunit environ 500 grandes sociétés américaines. Il ne leur accorde pas la même place : plus une entreprise vaut cher en Bourse, plus elle pèse lourd dans l'indice.

Résultat, en septembre 2026, les dix premières représentaient environ 39 % du total. Concrètement, sur 1.000 euros placés dans un ETF S&P 500, quelque 84 euros vont à Nvidia, 74 à Apple et 58 à Microsoft.

Un tel niveau de concentration rappelle le milieu des années 1960, quand General Motors, IBM ou Kodak dominaient la cote. Plusieurs ont depuis perdu leur rang : en Bourse, aucun leader n'est éternel.

L'intelligence artificielle, le fil qui relie tout

Ces géants partagent un autre point commun : ils dépendent de plus en plus d'un même moteur, l'intelligence artificielle. Si ces investissements venaient à décevoir, plusieurs poids lourds pourraient chuter ensemble. Un calcul simple : si les dix premières valeurs pèsent 40 % d'un indice et perdent 30 %, l'indice recule d'environ 12 %, même si toutes les autres restent stables.

Multiplier les ETF ne suffit pas

Gare aussi au réflexe de cumuler les fonds. Un ETF S&P 500, un ETF Nasdaq-100 et un ETF MSCI World ? On croit se diversifier, on retrouve en réalité les mêmes champions américains dans les trois. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fonds, mais ce qu'ils contiennent : pays, secteurs, devises, entreprises.

Un bel outil, à utiliser les yeux ouverts

Les ETF ont rendu l'investissement plus simple et moins coûteux. C'est une excellente nouvelle pour les épargnants. Mais ils restent des placements en actions, sans garantie de capital. Les choisir, oui. En sachant ce qu'il y a dedans, c'est encore mieux.