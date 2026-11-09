ETF européens : l'obligataire accélère, la collecte actions ralentit (Fidelity)

(Zonebourse.com) - Réalisée par CoreData Research (cabinet de conseil et d'études de marché mondial fondé en 2002) pour le compte de la société mondiale de gestion d'actifs Fidelity International entre juillet et août 2026. l'étude "Active ETFs: Unwrapping the Wrapper" a sondé 310 professionnels de l'investissement en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni qui utilisent déjà des ETF actifs ou prévoient de le faire. Les personnes interrogées s'attendent à ce que la part moyenne des ETF actifs dans leurs portefeuilles passe de 10,2 à 14,6% au cours des 18 prochains mois.

Ici, le terme "ETF" désigne systématiquement les ETF OPCVM.

"Le marché européen des ETF UCITS a enregistré une collecte nette de 49,9 milliards de dollars en octobre, en baisse par rapport au niveau exceptionnellement élevé observé pendant l'été. Alors que la collecte dans les ETF actions a ralenti pour s'établir à 24,1 MdsUSD, celle des ETF obligataires a augmenté pour atteindre 15,2 MdsUSD, soit près de 50% de plus que sa moyenne sur trois et douze mois", relève Stefan Kuhn, responsable de la distribution ETF, Europe, chez Fidelity International.

"Après un été qui a battu tous les records, nous assistons à une normalisation des flux vers les ETF. Parallèlement, l'équilibre évolue, les titres obligataires gagnant en importance. La hausse des rendements crée des points d'entrée attractifs pour les investisseurs et fait à nouveau du fixed income une source importante de rendements pour les portefeuilles", poursuit l'expert.

Actions : les investisseurs diversifient davantage leurs placements

Sur le marché des actions, la tendance à une diversification géographique plus large s'est poursuivie en octobre. L'Europe et les marchés émergents ont continué d'attirer des entrées de capitaux, tandis que les stratégies mondiales sont également restées très prisées. Dans l'ensemble, toutefois, la collecte vers les ETF actions a reculé à 24,2 MdsUSD, restant inférieure aux moyennes observées ces derniers mois.

Obligataires : la hausse des rendements crée des opportunités intéressantes

Les ETF obligataires ont connu un élan considérable en octobre. A 15,2 MdsUSD, les entrées nettes ont dépassé de près de 50% leurs moyennes à court et à long terme. Les ETF d'obligations d'entreprises ont été particulièrement performants, attirant 4,2 MdsUSD, soit plus du double de leur moyenne sur trois mois. Les obligations d'Etat et les titres à haut rendement ont également enregistré des entrées positives.

La hausse des rendements fait à nouveau des obligations une source de revenus attractive pour les investisseurs. Les stratégies de plus courte maturité semblent particulièrement intéressantes dans le contexte actuel. Elles permettent aux investisseurs de bénéficier de niveaux de revenus attractifs tout en réduisant leur sensibilité à de nouvelles hausses des rendements des obligations d'Etat.

Les ETF actifs poursuivent leur trajectoire de croissance

Les ETF actifs ont également enregistré des entrées nettes positives en octobre. Cette catégorie d'actifs affiche désormais une collecte nette mensuelle depuis quatre années consécutives.

"Plus l'environnement de marché se différencie, plus la sélectivité au sein des différentes classes d'actifs devient nécessaire. Nous le constatons notamment dans le domaine des obligations, où la duration, la qualité de crédit et la sélection des émetteurs revêtent une importance croissante. Nos propres analyses indiquent également que les ETF actifs occupent une place de plus en plus importante dans l'allocation stratégique des actifs des investisseurs professionnels", souligne Stefan Kuhn.

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