ETF Bitcoin : la Sec donne son feu vert

(AOF) - L’autorité américaine de régulation des marchés financiers américain a autorisé mercredi soir les ETF Bitcoin. La veille, la Sec avait prévenu que son compte sur X avait été piraté après un message annonçant le lancement d’un ETF bitcoin aux Etats-Unis. Le gendarme boursier américain a notamment approuvé les demandes d’ETF Bitcoin de BlackRock, Fidelity, Invesco, Ark Investments, WisdomTree…

"Bien que nous ayons approuvé aujourd'hui la cotation et la négociation de certain ETF au comptant de Bitcoin, nous n'avons pas approuvé ou soutenu le bitcoin. Les investisseurs doivent rester prudents face à la myriade de risques associés au bitcoin et aux produits dont la valeur est liée aux crypto-monnaies", a déclaré le président de la Sec, Gary Gensler.

En début de semaine, Benjamin Dean, directeur, actifs numériques, WisdomTree, expliquait qu'un ETF Bitcoin au comptant offrirait la sécurité, la fiabilité et la familiarité d'une structure ETF, ce qui pourrait faciliter l'exposition d'un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels à cet actif.

La plus célèbre des cryptomonnaies a fortement progressé ces derniers mois dans l'anticipation d'une telle autorisation de la Sec.