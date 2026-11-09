ETF actifs : Fidelity International lance deux nouvelles gammes de stratégies actions

(Zonebourse.com) - Fidelity International annonce l'enrichissement de son offre d'ETF actifs avec le lancement de deux nouvelles gammes de fonds indiciels cotés (ETF) : Equity Enhanced Yield ETF et Dynamic Buffer ETF. Elles sont composées chacune de deux ETF investis sur les marchés actions mondiaux et américains.

Equity Enhanced Yield ETF

La gamme Equity Enhanced Yield ETF vise à offrir aux investisseurs une source de revenus différenciée tout en leur permettant de conserver une exposition aux marchés actions. Elle repose sur l'association de portefeuilles actions gérés activement, dont la sélection de titres s'appuie sur les analyses de la plateforme mondiale de recherche fondamentale de Fidelity, et d'une stratégie systématique sur options. Cette dernière consiste à vendre des options d'achat (call) sur indices afin de percevoir des primes et de générer des revenus complémentaires. Les portefeuilles sont construits dans un cadre rigoureux de gestion des risques, intégrant également la prise en compte des critères ESG.

Elle comprend le Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF et le Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF. Les deux fonds sont cotés sur Xetra, Borsa Italiana et London Stock Exchange. Chacun bénéficie d'un capital d'amorçage de 5 millions de dollars apporté par Susquehanna, un intervenant agréé du marché.

Dynamic Buffer ETF

La gamme Dynamic Buffer ETF répond, elle, à un objectif différent : aider les investisseurs à traverser les phases de repli des marchés actions tout en conservant un potentiel de participation à leur progression à long terme. Elle associe l'approche actions "Research Enhanced" de Fidelity à une stratégie systématique sur options visant à amortir les pertes en portefeuille lors de baisses modérées des marchés. Le niveau de protection ciblé est conçu pour évoluer progressivement au fil du temps, en fonction des conditions de marché. Cette protection reste toutefois limitée et n'est pas garantie. Les critères ESG sont également pris en compte dans l'évaluation des risques et des opportunités d'investissement.

Elle se compose du Fidelity Global Equity Dynamic Buffer UCITS ETF et du Fidelity US Equity Dynamic Buffer UCITS ETF. Les deux fonds sont cotés sur Borsa Italiana, Xetra, London Stock Exchange et SIX Swiss Exchange

Ces deux lancements portent à 30 le nombre de produits composant l'offre d'ETF actifs de Fidelity International. Le groupe figure parmi les principaux fournisseurs d'ETF actifs en Europe, avec 16,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans cette catégorie au 6 octobre 2026.

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