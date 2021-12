ETC Group élargit sa gamme Crypto avec le lancement de 5 ETC Altcoin

Le groupe britannique ETC étend son offre de crypto-monnaies à 9 produits en décembre 2021 avec 5 nouvelles crypto-monnaies négociées en bourse.

Le groupe britannique ETC étend son offre de crypto-monnaies à 9 produits en décembre 2021 avec 5 nouvelles crypto-monnaies négociées en bourse (ETC). Les 5 nouveaux ETC seront cotés sur le Xetra de la Deutsche Borse et se concentreront sur les “altcoins”, des crypto-monnaies plus petites qui ont gagné en popularité sur les rallyes alimentés par les médias sociaux. Les nouveaux ETC de crypto-monnaies sont Polkadot (Ticker : PLKA), Solana (Ticker : ESOL), Stellar (Ticker : STLR), Tezos (Ticker : EXTZ) et Cardano (Ticker : RDAN).

Les ETP sur les crypto-monnaies ont explosé cette année, avec plus de 8,5 milliards de dollars de flux entrants, dû au “syndrôme FOMO” (peur de rater quelque chose) qui s’est immiscé dans la stratégie d’investissement des investisseurs institutionnels et individuels. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a atteint le niveau record de 3 000 milliards de dollars en novembre, quelques semaines après que la Commission Américaine des Titres et de la Bourse (SEC) a donné son feu vert au premier ETF lié au bitcoin, l’ETF BITO, pour qu’il soit négocié sur les marchés américains.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.