Etats-Unis: un avion prend feu à l'atterrissage, aucune victime

Des passagers attendent l'arrivée des secours sur une aile d'un avion d'American Airlines en feu, à Denver dans le Colorado le 13 mars 2025 ( Courtesy of Branden Williams / Branden Williams )

Un avion de la compagnie aérienne American Airlines a pris feu jeudi après avoir atterri sur une piste de l'aéroport international de Denver dans le Colorado (centre), selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Ces images ont montré l'appareil enveloppé de fumée et des passagers debout sur une aile de l'avion, dans l'attente des secours.

American Airlines et le régulateur américain de l'aviation, qui gère le trafic aérien, ont déclaré dans deux communiqués séparés et relayés par des médias locaux, que l'avion avait été détourné vers Denver après avoir subi des problèmes au niveau du moteur.

"Les 172 passagers et les six membres d'équipage ont débarqué et sont en train d'être transférés vers le terminal", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué, cité par la chaîne de télévision Denver KDVR.

L'avion devait rallier Colorado Springs à Dallas-Fort Worth dans le Texas, selon la chaîne locale.

Ni le régulateur américain ni American Airlines n'ont dans l'immédiat donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Cet incident survient dans un contexte d'inquiétudes dans le secteur américain de l'aviation après plusieurs accidents aériens et la volonté affichée du président américain Donald Trump de réduire les coûts des agences gouvernementales liées à ce secteur.