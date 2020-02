Etats-Unis: prix à l'import stables en janvier

(AOF) - Les prix à l'import ont été stables au mois de janvier. Le consensus attendait -0,2%, après un chiffre révisé de +0,2% en décembre. Sur un an, ils ont augmenté de 0,3%, contre +0,5% l'an dernier. Les prix à l'export ont augmenté de 0,7% au cours du premier mois de l'année (consensus à -0,1% et mois de décembre à -0,2%) et de 0,5% sur un an (-0,7% l'année dernière).