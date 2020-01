Etats-Unis: prix à l'import en hausse, prix l'export en baisse en 2019

(AOF) - Les prix à l'import aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en 2019, alors qu'ils avaient baissé de 1,3% en 2018 et que le consensus attendait -1,2%. Ils enregistrent toutefois une augmentation de 0,3% en décembre, dans le consensus. Les prix à l'export ont, eux, baissé de 0,7% sur un an, pour un consensus à -0,8% et -1,3% en 2018. Sur le mois de décembre, ils ont baissé de 0,2% alors que le consensus espérait le même chiffre qu'en novembre, soit +0,2%.