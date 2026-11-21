États-Unis : piratages informatiques du ministère de l'Agriculture et du FBI, selon des médias

Le président américain Donald Trump lors d'un point presse dans la salle Brady de la Maison Blanche, le 20 novembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le ministère de l'Agriculture et la police fédérale (FBI) des États-Unis ont été victimes de piratages informatiques, ont rapporté les médias américains, quelques jours après des pannes à répétition dans des secteurs stratégiques du pays.

Les incidents ont été révélés vendredi par NBC News et CNN, respectivement, et l'on ignore encore s'ils sont liés entre eux et qui en est responsable.

Interrogé sur Fox News samedi au sujet du piratage du FBI, Donald Trump a déclaré n'en avoir été informé que peu de temps auparavant.

"Je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Je n'aime pas ça", a-t-il ajouté, avant de suggérer des liens entre ce piratage et deux de ses marottes politiques.

Sans fournir aucun élément pour étayer d'éventuels soupçons, le président a espéré que l'enquête sur cette attaque puisse dévoiler des informations à l'encontre des responsables américains de l'investigation sur les soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, qu'il a toujours vécu comme un affront et tente de faire punir en justice.

L'octogénaire a également envisagé que l'attaque puisse apporter des éléments nouveaux pour alimenter ses accusations infondées de fraude éléctorale lors de la présidentielle en 2020, pour laquelle il n'a jamais reconnu sa défaite.

D'importantes pannes survenues ces dernières semaines ont déjà perturbé les déplacements, les communications et le commerce en ligne de nombreux utilisateurs à travers les États-Unis, touchant même la NSA, l'agence américaine de renseignement.

Sean Cairncross, responsable de la cybersécurité de la Maison Blanche, a été limogé cette semaine, à la suite de ces pannes à répétition.

Donald Trump a plusieurs fois tenté de rassurer l'opinion publique en lui demandant de se "détendre", et des responsables ont affirmé que les différentes pannes n'étaient pas liées à une activité criminelle.

Les problèmes informatiques au FBI et au ministère de l'Agriculture (USDA) ont été qualifiés de piratages, ce qui les distingue des pannes comme celles du service de messagerie Outlook de Microsoft ou du régulateur américain de l'aviation.

L'USDA a informé ses employés qu'un système utilisé pour faciliter les paiements aux agriculteurs avait été la cible d'une cyberattaque, a indiqué NBC vendredi, citant deux anciens responsables du ministère.

Les pirates informatiques pourraient utiliser le système de paiements comme une porte dérobée pour accéder à des informations plus sensibles, ont-ils précisé.

Selon CNN, le FBI a été piraté pour la deuxième fois depuis septembre. L'agence fédérale enquêtait sur une intrusion dans le National Crime Information Center (NCIC) par des pirates présumés, a avancé la chaîne en citant deux sources proches de l'enquête.

Le NCIC dispose d'une base de données nationale d'informations criminelles reliant les services de police des niveaux fédéral, des États et locaux, et elle est utilisée pour partager des renseignements sur les mandats d'arrêt et les vérifications des antécédents.

Contactés par l'AFP, le FBI et l'USDA n'ont pas immédiatement répondu.

En septembre, un groupe de hackers connu sous le nom de ShinyHunters a ciblé des données personnelles sensibles d'employés provenant d'un site d'offres d'emploi du FBI.