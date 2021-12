Etats-Unis : les prix à la consommation progressent de 6,8% en novembre sur un an

(AOF) - L'indice des prix à la consommation (« CPI ») a progressé de 0,8% en novembre 2021 sur un mois, contre +0,9% le mois précédent et un consensus Reuters de +0,7%. Sur un an, l’inflation atteint les 6,8% en novembre, contre un consensus de 6,8% et après +6,2% en octobre. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (données « core »), l’indice a augmenté de 0,5% sur un mois et de 4,9% sur un an.