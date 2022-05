Etats-Unis : les prix à la consommation décélèrent moins que prévu en avril

(AOF) - L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a progressé de 8,3% en avril en rythme annuel, après +8,5% en mars. Le consensus visait +8,1%. L'indice « core », c'est-à-dire ajusté des éléments les plus volatils comme les énergies et l'alimentation, a affiché une hausse de 6,2%, contre un consensus de 6% et après +6,5% en mars.