Etats-Unis: les PMI en baisse en février : contraction du secteur privé en février

(AOF) - Les indicateurs PMI publié par Markit sont ressortis en baisse pour le mois de janvier: la manufacturier est tombé à 50,8, contre un consensus à 51,5 et un mois de janvier à 51,9, et celui sur les services à 49,4, contre un consensus à 53 et un mois précédent à 53,4. Le composite s'établit lui à 49,6, après 53,3 en janvier.