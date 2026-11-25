Etats-Unis: Les inscriptions au chômage baissent plus que prévu à 189.000

Panneau « Nous recrutons » devant un commerce à Encinitas

25 novembre (Reuters) - Les ‌inscriptions au chômage ont ​baissé bien plus que prévu aux États-Unis, s'établissant à 189.000 lors ​de la semaine au 21 novembre, ​a annoncé mercredi ⁠le département du Travail.

Les ‌économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions ​de ‌la semaine au 14 ⁠novembre ont été révisées en baisse à 202.000 par rapport ⁠à ‌une estimation initiale de 203.000.

La ⁠moyenne mobile sur quatre ‌semaines s'établit à ⁠196.000, contre 197.500 (révisé de 197.750) ⁠la semaine ‌précédente.

Le nombre de personnes percevant ​régulièrement des ‌indemnités a baissé plus que prévu à ​1,697 million lors de la semaine au ⁠14 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,792 million (révisé de 1,763 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)