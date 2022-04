Etats-Unis : le PMI manufacturier de mars ressort finalement à 58,8

(AOF) - Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est finalement ressorti à 58,8 en mars 2022, contre 58,5 lors de l’estimation préliminaire, et après 57,3 en février 2022. « La croissance de l'industrie manufacturière américaine s'est accélérée en mars, la forte demande et l'amélioration des perspectives ayant contré les vents contraires de la flambée des coûts et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global.