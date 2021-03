Etats-Unis : le marché de l'emploi va mieux en février, mais beaucoup de chemin reste à parcourir

(AOF) - Si le rythme des créations d'emplois s'est accéléré en février aux Etats-Unis, avec 379 000 nouveaux postes, la première économie mondial a encore un long chemin à parcourir pour retrouver le niveau d'emploi prévalant avant la pandémie. Elle employait alors 9,5 millions de personnes de plus.

Le mois dernier, la plupart des créations de postes ont eu lieu dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, 355 000, grâce à un relâchement des restrictions liées au Covid-19 dans certaines régions des Etats-Unis. Sur ce total, les deux tiers, soit 286 000, ont été enregistrés dans les bars et les restaurants.

Des créations moins nombreuses ont été comptabilisées dans le travail temporaire, la santé, l'assistance sociale, le commerce de détail et le secteur manufacturier.

Le salaire horaire a pour sa part progressé de 0,2% par rapport à janvier, en ligne avec les attentes.

Ces statistiques sont obtenues en interrogeant les entreprises.

Les Etats-Unis avaient déjà créé 166 000 emplois en janvier, chiffre révisé à la hausse après une première estimation de 49 000. Les données de de décembre avaient aussi été révisées, passant de 227 000 destructions d'emplois à 306 000.

Le taux de chômage, qui est calculé en interrogeant les ménages, a lui reculé de 0,1 point à 6,2%. Il était attendu stable. Ce taux peut toutefois sous-estimer les pertes d'emplois un an après le début de la pandémie car des millions d'Américains, en particulier des femmes, ont quitté la population active. Le Bureau des statistiques du travail souligne que le nombre de personnes sans emploi n'a que peu bougé, à 10 millions.

Un an plus tôt, soit avant le début de la pandémie de Covid-19, le taux de chômage s'élevait à 3,5% et le nombre de chômeurs à 5,7 millions.