Etats-Unis: la productivité grimpe de 7,3% au second trimestre

(AOF) - La productivité dans les activités non-agricoles aux Etats-Unis a augmenté de 7,3% au second trimestre 2020 par rapport au premier. Le marché attendait une hausse de 1,5%, alors qu'elle avait baissé de 0,9% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a lui grimpé de 12,2% au second trimestre, contre 6,2% attendus et une hausse de 9,8% au premier trimestre.