Etats-Unis : la croissance du quatrième trimestre révisée à la baisse à 3,2%

(AOF) - La croissance américaine a été révisée en légère baisse pour le quatrième trimestre, selon une seconde estimation du Bureau of Economic Analysis. Le PIB a progressé de 3,2% sur les 3 derniers mois de 2023, à comparer avec un consensus et une première estimation de 3,3%. La croissance a nettement ralenti par rapport au troisième trimestre où elle s’était élevée à 4,9%. La croissance de la consommation des ménages a été abaissée de 3% à 2,8% entre la première et la deuxième estimation, précise Reuters.