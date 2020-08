Etats-Unis: la croissance de la production industrielle a ralenti en juillet

(AOF) - La croissance de la production industrielle aux Etats-Unis s'est établie à 3% en juillet sur un mois, conforme à ce qu'attendait le marché. Elle a ralenti par rapport à juin, alors qu'elle était ressortie à +5,4%. En rythme annuel, elle est de -8,2%, après -10,8% en juin. La production manufacturière a, elle, progressé de 3,4% sur un mois, après +7,2% en juin et +3% attendus, et a reculé de 7,7% sur un an après -11,2% en juin.