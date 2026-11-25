Un employé de banque compte des billets de dollars américains dans une agence à Hanoï

25 novembre (Reuters) - L’inflation aux États-Unis a encore accéléré en ‌octobre, comme prévu, renforçant les anticipations d’une poursuite du relèvement des taux d’intérêt par la ​Réserve fédérale américaine (Fed) jusqu’au début de 2027, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,8% en rythme annuel, comme ​anticipé, après +3,7% en septembre (révisé de +3,6%). Il ressort sur un mois à +0,3% comme les économistes le prévoyaient, et après +0,5% en septembre.

Une ​mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui ⁠exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,3% sur ‌un an en octobre, contre un consensus à +3,2%, et après +3,1% en septembre. Sur un mois, il ressort à +0,3% en octobre, comme anticipé, et après +0,3% en ​septembre.

Parallèlement, les dépenses de consommation ‌des ménages américains ressortent à 0,0% en octobre après +0,1% (révisé de 0,0%) ⁠en septembre.

Les revenus des ménages ressortent quant à eux à +0,7% en octobre, contre un consensus à +0,4%, et après +0,3% (révisé de +0,2%) en septembre.

La banque centrale américaine suit de près les indices PCE pour ⁠évaluer sa progression ‌vers son objectif d’inflation de 2%.

Les marchés financiers anticipent désormais une hausse de ⁠25 points de base des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la ‌Fed, prévue les 8 et 9 décembre. Selon l’outil FedWatch du CME, les ⁠investisseurs s’attendent également à un nouveau relèvement en janvier.

Le gouverneur de la ⁠Fed Christopher Waller a ‌laissé entendre qu’il pourrait soutenir une hausse plus importante, de 50 points de base, pour ​contenir l’inflation.

La vigueur de la consommation et les ‌investissements soutenus des entreprises dans l’intelligence artificielle (IA) continuent à alimenter les tensions inflationnistes.

Les dépenses des ménages sont principalement soutenues ​par les foyers les plus aisés, dont le patrimoine a profité de la hausse des marchés boursiers avant le récent repli des valeurs liées à l'IA.

Les licenciements historiquement ⁠faibles et le rythme modéré des embauches permettent également aux autres ménages de maintenir leurs dépenses malgré l'érosion du pouvoir d'achat provoquée par l'inflation.

Les ménages puisent par ailleurs davantage dans leur épargne pour soutenir leur consommation.

Les économistes s’attendent à un ralentissement des dépenses des ménages à l’approche de 2027, sous l’effet de la persistance des tensions inflationnistes.

(Rédigé par Elena Smirnova et Lucia ​Mutikani, édité par Augustin Turpin)