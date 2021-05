Etats-Unis : l'inflation core accélère nettement en avril

(AOF) - L'inflation s'est élevée à +0,8% en avril 2021 sur un mois, contre un consensus Briefing.com de +0,2% et après +0,6% en mars. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, l'inflation a progressé de 0,9% en avril, contre un consensus de +0,3% et après +0,3% en mars.