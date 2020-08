Etats-Unis: l'inflation accélère au mois de juillet

(AOF) - Aux Etats-Unis, le taux d'inflation a grimpé à 1% au mois de juillet en données annualisées, contre 0,6% en juin et un consensus qui l'attendait à 0,8%. Sur un mois, la hausse des prix s'est établie à 0,6%, idem que le mois précédent et au-dessus du consensus de 0,3%. L'inflation sous-jacente a elle aussi accéléré, ressortant à 1,6% en rythme annuel contre 1,2% le mois précédent et un consensus de 1,1%.