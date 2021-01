Etats-Unis : inflation supérieure aux attentes en décembre

(AOF) - L'indice des prix à la consommation des ménages (ou PCE price index) a augmenté en décembre de 0,4% sur un mois, et de 1,3% sur un an, après respectivement 0% et +1,1% en novembre. Hors prix de l'énergie et autres postes fortement volatils, le "core PCE price index" a crû de 0,3% sur un mois et de 1,5% sur un an, alors que le marché attendait +0,1% et +1,3% respectivement. En novembre, il était resté stable sur un mois et en hausse de 1,4% sur un an.