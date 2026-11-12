Etats-Unis: Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 200.000

Panneau « Nous recrutons » devant le magasin Target d'Encinitas

12 novembre (Reuters) - Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté plus que prévu aux États-Unis, s'établissant à 200.000 lors de ​la semaine au 7 novembre, a ​annoncé jeudi le ⁠département du Travail.

Les économistes ‌attendaient en moyenne 195.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine d'avant ont été ⁠révisées en hausse à 191.000 par rapport à une estimation ⁠initiale ‌de 189.000.

La moyenne mobile sur ⁠quatre semaines s'établit à ‌195.250, contre 195.250 (révisé ⁠de 194.750) la semaine précédente.

Le ⁠nombre de ‌personnes percevant régulièrement des indemnités ​s'établit à ‌1,697 million lors de la semaine au ​31 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres ⁠sont disponibles), contre 1,717 million (révisé de 1,718 million). Les économistes attendaient en moyenne 1,710 million.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)