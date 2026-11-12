Etats-Unis: Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 200.000

Panneau « Nous recrutons » devant le magasin Target d'Encinitas
12 novembre (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux États-Unis, s'établissant à 200.000 lors de la semaine au 7 novembre, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 195.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine d'avant ont été révisées en hausse à 191.000 par rapport à une estimation initiale de 189.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 195.250, contre 195.250 (révisé de 194.750) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,697 million lors de la semaine au 31 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,717 million (révisé de 1,718 million). Les économistes attendaient en moyenne 1,710 million.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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