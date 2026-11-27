Vue aérienne du Pentagone à Washington

(Répétition du titre)

par Mike Stone et Raphael Satter

WASHINGTON, 27 novembre (Reuters) - Des pirates informatiques ont pénétré la plateforme de "cloud ‌computing phare" de l'Armée de l'air américaine, ont indiqué à Reuters trois personnes au fait de la situation, un développement qui pourrait mettre en péril une vaste quantité de données sensibles ​relatives aux tactiques, au personnel et à la logistique.

L'intrusion chez "Cloud One" a été découverte il y a environ un mois lors de travaux de mise à niveau du système, ont indiqué deux sources, ajoutant que cette découverte a entraîné des perturbations sur l'ensemble de la plateforme. Reuters n'a pas pu établir l'identité des pirates, l'étendue exacte de l'intrusion ni si des données ont été ​dérobées.

Dans une déclaration à Reuters, l'Armée de l'air américaine a indiqué qu'elle "ne commente pas la situation en matière de sécurité, les vulnérabilités ou l'état opérationnel de réseaux et de systèmes spécifiques. Nous prenons en permanence des mesures prudentes pour protéger les informations, ​les systèmes et les capacités opérationnelles du département (de l'Armée de l'air)."

UN GUICHET UNIQUE

Lancé en 2017, "Cloud ⁠One" avait pour vocation de centraliser les besoins informatiques de l'armée de l'air, en combinant les ressources de quatre opérateurs — Microsoft , Amazon, Oracle et Alphabet — pour alimenter un grand nombre ‌d'applications, notamment celles qui gèrent les données du personnel et la paie, ou encore la logistique et la maintenance.

Parmi eux figurent le système de commandement et de contrôle basé sur le nuage de l'armée de l'air, qui rassemble les données des radars de défense aérienne et d'autres flux de données ​provenant de toute l'Amérique du Nord, et le système intégré de munitions ‌de combat de théâtre, qui suit les bombes et les missiles sur plus de 200 sites de l'armée de l'air américaine ⁠dans le monde entier.

SAIC était le maître d'œuvre du projet "Cloud One" jusqu'en 2025, date à laquelle Leidos SAIC a pris le relais. SAIC n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Leidos a renvoyé les questions à l'armée de l'air.

D'après deux sources, Cloud One figure parmi les plus importantes plateformes cloud de l'armée américaine.

"Une brèche ici serait très grave", a déclaré l'une des sources.

Les ⁠enquêteurs ont fait appel au Cyber Command, ‌la force cybernétique de l'armée américaine, pour évaluer les dégâts, a indiqué l'une des sources.

Le Cyber Command n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE VARIÉTÉ ⁠DE PERTURBATIONS

La découverte du piratage a entraîné de nombreuses perturbations. Deux sources, ainsi qu'une quatrième personne au fait du dossier, ont indiqué que les efforts de migration des applications internes vers "Cloud ‌One", une priorité militaire de longue date, ont été suspendus.

Les mises à jour des applications déjà installées sur "Cloud One" ont été bloquées, empêchant ainsi le personnel de ⁠l'armée de l'air d'appliquer les correctifs, au moment même où une nouvelle série de failles de sécurité critiques était révélée dans le ⁠secteur technologique. Une cinquième source a indiqué ‌que les droits d'administrateur de certains utilisateurs avaient été révoqués.

Les cinq sources ont toutes témoigné sous couvert d'anonymat.

Selon une source, les cybercriminels auraient exploité une faille de sécurité logicielle pour accéder au ​plan de contrôle. Cette personne a comparé ce plan de contrôle à une télécommande universelle, car les ‌intrus pourraient en théorie utiliser cet accès pour vérifier l'état opérationnel d'aéronefs militaires ou le mouvement de pièces détachées, même s'il n'est pas certain que les pirates aient procédé de la sorte dans ce cas précis.

Reuters n'a ​pas pu identifier la vulnérabilité précise exploitée par les pirates informatiques.

CHAÎNE DE PIRATES

Cette nouvelle faille de sécurité survient dans un contexte d'inquiétude accrue concernant les intrusions basées sur l'IA, un problème particulièrement grave pour les réseaux basés sur le cloud en raison de la capacité des modèles d'IA à détecter rapidement les faiblesses sur de vastes surfaces.

Le gouvernement américain doit déjà faire ⁠face aux conséquences d'au moins six autres incidents cyber récemment révélés, dont deux au FBI , un piratage antérieur de données du Pentagone, une fuite récente d'informations sur le personnel du département de la Sécurité intérieure, une violation de données affectant au moins deux agences d'espionnage et un piratage au département du Trésor.

"Cloud One" est depuis longtemps dans le collimateur des pirates informatiques.

Dans un commentaire publié en 2023 par le média en ligne FedScoop, la direction de Cloud One a vanté ce qu'elle a qualifié de "taux de réussite de 100%" dans la lutte contre ce qu'elle a décrit comme un nombre "stupéfiant" de tentatives d'intrusion dans la plateforme.

"En matière de sécurité, l'erreur n'est pas permise", a écrit la direction de Cloud One.

(Reportage de Mike Stone et Raphael Satter ​à Washington; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)