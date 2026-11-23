États-Unis: Démocrates et républicains critiquent la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang

Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, arrive au Capitole, à Washington, pour une réunion avec la commission bancaire du Sénat.

par David Shepardson

WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Des représentants américains des deux bords de l'échiquier ‌politique ont vivement critiqué lundi la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, 11 jours après sa démission suite ​à la révélation d'une relation extraconjugale avec une espionne chinoise présumée.

Ils ont également appelé à davantage de régulations sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui devrait présider la commission bancaire à partir de janvier, a qualifié la décision du conseil ​d'administration du géant technologique d'"imprudente", ajoutant que celui-ci devait encore des réponses au Congrès concernant le respect par l'entreprise des contrôles à l'exportation américains.

"Le retour de Jensen Huang ne fait ​que renforcer l'urgence d'adopter des projets de loi bipartisans sur le contrôle ⁠des exportations et de veiller à ce que Nvidia ne fasse pas pression pour faire échouer cette législation et mettre en ‌péril notre sécurité nationale", a-t-elle déclaré.

Nvidia n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le président américain Donald Trump a déclaré sur la chaîne CNBC qu'il avait fait pression sur le conseil d'administration de Nvidia pour que celui-ci réintègre Jensen Huang, et ​a ajouté qu'il ne pensait pas que le ‌conseil aurait agi sans son intervention.

La semaine dernière, Jensen Huang a accepté de témoigner devant le ⁠Sénat américain lors d’une audition publique, a dit un assistant du sénateur républicain Tim Scott, alors que les parlementaires américains enquêtent sur les allégations concernant ses liens avec une femme accusée d'être une espionne chinoise.

Le conseil d'administration a déclaré ce lundi ne voir aucun risque pour la ⁠sécurité nationale, malgré les allégations selon ‌lesquelles il aurait également eu des relations extraconjugales avec au moins deux employées de Nvidia.

Le représentant républicain Don ⁠Bacon a quant à lui déclaré que Jensen Huang "a été compromis et exploité par une espionne chinoise."

"Nvidia aurait dû aller de l’avant sans ‌Huang et ignorer la volonté inexplicable de l’administration de le sauver. Le Congrès doit faire toute la lumière sur l’identité ⁠de la personne qui a approuvé la vente de puces informatiques haut de gamme à la ⁠Chine", a-t-il argué.

Jensen Huang a accepté ‌de se prêter à un entretien à huis clos avec trois commissions de la Chambre des représentants, prévu le 1er décembre.

La représentante démocrate Debbie ​Dingell a déclaré que le conseil d'administration de Nvidia "avait pris la décision ‌irresponsable de réintégrer Jensen Huang avant même que le Congrès n'ait pu l'entendre".

"De graves questions de sécurité nationale restent sans réponse. Le conseil d'administration doit expliquer pourquoi il ​a accepté d’aller de l’avant sans ces réponses", a-t-elle ajouté.

Le sénateur républicain John Cornyn a également remis en cause la décision du conseil d’administration. "Aucun risque pour la sécurité nationale ? Sur quelle base ?", a déclaré John Cornyn sur X.

Le représentant démocrate Richard Neal a souligné que ⁠le conseil d'administration de Nvidia avait fait référence à "des informations provenant des plus hautes instances du gouvernement américain" et a déclaré : "C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le Congrès doit obtenir des réponses sur ce qui se passe exactement ici."

Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, candidat potentiel à la présidence pour le Parti démocrate, a également critiqué cette décision.

"C'est cette cupidité et ce manque de responsabilité que le pays vient de rejeter", a-t-il dit, faisant allusion à la victoire écrasante des démocrates aux élections du mi-mandat du 3 novembre.

(Rédigé par David Shepardson; version française ​Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)