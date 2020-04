Et si on s'intéressait au transport maritime ? (Mirabaud)

(AOF) - Interruption de la chaîne de production, forte baisse de la demande, il n'en fallait pas plus pour que le coronavirus ne propulse l'économie mondiale en récession. Cependant, et malgré l'actuelle crise sanitaire, il faut penser au lendemain et essayer de trouver des thématiques d'investissement. Parmi celles-ci, le transport maritime devrait faire son grand retour en force, estime Mirabaud.

S'il est contre-intuitif de parier aujourd'hui sur le rebond du transport maritime, le retour en force de l'économie chinoise dans un premier temps et de l'économie mondiale dans un second temps devrait alimenter la thématique qui s'avère aussi être un investissement à long terme, souligne Mirabaud.