Et si les marchés n'avaient plus peur du variant Omicron ?

(AOF) - Les marchés européens se sont repris aujourd'hui, profitant de rachats à bon compte après la baisse d'hier. Le CAC 40 a ainsi repris 2,39% pour terminer à 6 881,87 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 2,99% à 4 184,73 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains affichent eux aussi une solide reprise, le Dow Jones et le Nasdaq progressant respectivement de 1,46% et 1,74% en fin de journée.

La reprise du jour est avant tout motivée par le classique afflux de fonds de début de mois, mais aussi par le retour de l'appétit des investisseurs pour le risque après la forte chute de vendredi dernier et du repli de mardi. Ils avaient été provoqués par les incertitudes autour du variant Omicron et de l'inflation.

Sur le premier point, il semblerait finalement, selon certains observateurs, que le variant ne soit aussi dangereux que redouté, la plupart des personnes infectées ne développant que peu de symptômes. La nouvelle mutation du covid-19 se transmettant plus rapidement pourrait aussi aider à se débarrasser des autres variants, ce qui peut expliquer l'optimisme ambiant aujourd'hui.

Du côté de l'inflation, Jerome Powell a déclaré hier que l'inflation ne serait finalement plus transitoire, et que la Fed pourrait accélérer la réduction de ses rachats d'actifs. Une nouvelle qui a pénalisé les bourses hier, mais qui a été contre-balancée aujourd'hui par les bonnes statistiques du côté de l'emploi américain.

Le rapport ADP du mois de novembre a en effet fait état de 534 000 créations d'emplois dans le secteur privé au mois de novembre, alors que le consensus tablait sur 525 000.

Sur les marchés, les valeurs de la santé, telles qu'Eurofins (-5,79%), Erytech Pharma (-5,79%) ou encore Sartorious Stedim (-3,8%) ont subi des prises de bénéfices, après avoir fortement progressé ces derniers jours. Les sociétés plus cycliques ont en revanche tiré leur épingle du jeu, à l'image de Stellantis (+5,69%), en tête du CAC 40.