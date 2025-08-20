 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Estée Lauder vise un bénéfice annuel inférieur aux estimations avec les droits de douane
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:01

Estée Lauder EL.N a déclaré mercredi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le géant américain des produits de beauté est confronté à la faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude des droits de douane.

La société, propriétaire de la marque de cosmétiques MAC, s'attend à ce que la rentabilité de l'exercice 2026 soit affectée par les vents contraires liés aux droits de douane à hauteur d'environ 100 millions de dollars (85,83 millions d'euros).

Le groupe prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 1,90 et 2,10 dollars, tandis que les analystes tablent sur 2,21 dollars par action d'après les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net organique d'Estée Lauder pour le quatrième trimestre a chuté de 13%, contre une hausse de 8% il y a un an, en raison notamment des faibles résultats des segments des soins de la peau et du maquillage.

A la Bourse de New York, le titre perdait environ 12% avant la cloche.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry et Anshi Sancheti à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

